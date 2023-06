COLUMN. Het vogeltje dat gsm-deuntjes kan nazingen

Ik stond erbij en ik luisterde er naar. Vanuit een struik hoor ik een virtuoos aan het werk: de bosrietzanger. Goed drie maanden geleden zat dit exemplaar wellicht nog ergens in Afrika. Het is een van de laatste broedvogels die dit jaar komen broeden in ons landje. Snel een nestje kleine bosrietzangertjes grootbrengen en vanaf juli vertrekken ze opnieuw naar een ander continent. Niet dat ze het hier niet leuk vinden. Ze zingen zich te pletter. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat laten ze van zich horen. Want zingen, dat is hun lust en leven. Geen eentonig of kort liedje, maar een heus concert. Bosrietzangers zijn meesters in imiteren. Een coverband op zichzelf. Hun zang is doorspekt met strofen van andere soorten. Ik maak er altijd een uitdaging van om al die verschillende geluiden eruit te halen. Niet simpel, want ze variëren in een paar seconden van de ene melodie naar de volgende.Uit onderzoek is zelfs gebleken dat ze ook Afrikaanse vogelsoorten nadoen. Jonge bosrietzangers leggen in hun eerste levensjaar het grootste deel van hun repertoire vast. Vanaf dat jaar brengen ze een grote tijd door in Afrika. Normaal dat ze daar dan ook wat oppikken. Die haal ik er natuurlijk niet uit. Mijn kennis van Afrikaanse vogelgeluiden is onbestaande.De bosrietzanger is naast een geweldige zanger ook een levende GPS. Want deze soort maakt zijn reis naar Afrika niet in groep, maar in zijn eentje. Voor de ervaren volwassen vogels al een hele prestatie. Maar de pas uitgevlogen jongen zijn echte wondertjes op zich. Ondanks dat ze deze verre tocht nog nooit ondernomen hebben, raken ze feilloos op hun overwinteringsplaats. Helemaal in hun eentje. En weer terug!Een klein bruin vogeltje met grote talenten. Als je er eentje ziet, wat bij bosrietzangers nogal eens lukt, dan moet je daar toch even aan denken. Wel opletten dat je niet naar hun tweelingbroer, de kleine karekiet zit te loeren. Ze lijken heel sterk op elkaar. Maar hun zang is totaal anders. De kleine karekiet ratelt een eerder eentonig riedeltje af waarin het karrrre-kiet-kiet in terug te vinden is – met wat moeite en vooral fantasie. Daar is onze bosrietzanger totaal niet van onder de indruk. Hij blijft zijn repertoire uitbreiden, ook onder invloed van onze huidige maatschappij. Zo zijn er meldingen van gsm-deuntjes die uit de snavel van deze geweldige artiest komen. Leuk? Ik weet het niet. Geef mij maar een festivalletje van vogeldeuntjes.