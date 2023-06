Italië was zijn laatste keuze, maar Cyril Ngonge heeft absoluut geen spijt dat hij voor Hellas Verona tekende: “Ik voelde dat hier iets te doen was”

Cyril Ngonge scoorde twee keer in de gewonnen barrages tegen Spezia. Hellas Verona blijft zo ook volgende seizoen in de Serie A. — © EPA-EFE

Na drieënhalf seizoen in Nederland – bij Jong PSV, RKC Waalwijk en FC Groningen – had Cyril Ngonge (23) afgelopen winter nood aan een frisse wind in zijn carrière. Die vond hij in Verona. De voormalige Belgische belofte-international, die een contract tot 2026 ondertekende bij de Italiaanse landskampioen van 1985, was meteen van goudwaarde voor zijn nieuwe werkgever. Alle drie zijn goals in de reguliere competitie leverden punten op, zijn tweeklapper in de barragewedstrijd tegen Spezia Calcio leverde de degradatieconcurrent de genadeslag.

Cyril, hoe heb je je eerste maanden bij Hellas Verona beleefd?

“Bij mijn komst merkte ik meteen een groot verschil. Het was een andere cultuur voor mij, een andere taal, een andere voetbalstijl… Zowel in België als in Nederland heb ik op een hoog niveau gespeeld, maar op de eerste training bij Hellas Verona was het toch effe kijken voor mij. Het was een andere intensiteit.”

“Ik moest me meteen aanpassen. Veel tijd had ik daar natuurlijk niet voor. Gelukkig is dat allemaal heel goed verlopen. Het team heeft me meteen goed omarmd, alsook de club en de supporters. Mijn eerste maanden waren top, en dat kon je denk ik ook op het veld zien. Ik voelde me goed in m’n vel, niet alleen binnen het team maar gewoon met alles. En in zulke omstandigheden presteer ik het beste op het veld.”

Je scoorde in de reguliere competitie driemaal in veertien wedstrijden. Jouw goals hadden wel steeds een grote impact: je scoorde in het 1-1-gelijkspel tegen SS Lazio, de 1-0-zege tegen Salernitana en de 0-1-zege bij Lecce.

“Eerlijk gezegd, vóór die wedstrijd tegen Lecce had ik daar zelfs nog niet over nagedacht. Het is maar doordat ze in een interview zeiden dat ik op m’n eentje voor zeven punten had gezorgd, dat ik het ben gaan beseffen. Kijk, in het moderne voetbal zijn statistieken enorm belangrijk, dus ik ben er wel blij mee. Maar het belangrijkste voor mij was het feit dat ik het team heb kunnen helpen. Als ik dat heb kunnen doen, ben ik er blij mee.”

Je schreef hier natuurlijk vooral geschiedenis door je twee goals in de barragewedstrijd tegen Spezia, die Hellas Verona in de Serie A hield. Hoe heb je die avond beleefd?

“Ik noem het mijn mooiste moment in mijn tot nog toe jonge carrière. Het doet me immers denken aan mijn beginperiode bij Hellas Verona, toen we nog een heleboel punten achterstonden op Spezia. Het is een te groot risico, hoorde je overal toen ik hier tekende. Maar ik vond het een mooi project. Ik voelde dat er iets te doen was toen ik met de mensen van Verona sprak.”

“Hoe moet ik die avond beschrijven? Zoals ik al zei, als mijn mooiste moment. Na al die maanden van stress en moeilijke momenten eindelijk kunnen zeggen: We hebben het gedaan, samen als een team. Dat ik zelf twee keer scoorde, maakte de avond nog extra speciaal.”

Zeggen dat je Italië destijds jouw laatste keuze noemde. Kun je die uitspraak eens kaderen?

“Ik kreeg hier en daar wel wat te horen toen ik dat zei, maar het was meer dat ik Italië op dat moment nog niet kende. Als ik naar Italië zou gaan, zou álles veranderen bij mij. Ik sprak de taal nog niet. Dat deed me in het begin wat schrikken, ja. Je vraagt je af of je wel de goede move op het juiste moment maakt. Toen er ook opties waren uit Engeland en Duitsland, genoot dat aanvankelijk mijn voorkeur, om bovengenoemde redenen. Maar ik heb veel gesproken met mijn managers en met mijn vader (ex-profvoetballer Michel Ngonge, red.), die me goed lieten verstaan dat dit de juiste stap was. En kijk: uiteindelijk blijkt ook dat het de juiste stap is geweest. Ik zou het voor niks ter wereld nog veranderen.”

Had je in januari nood aan een vertrek uit Nederland? Er waren begin dit seizoen wat extrasportieve problemen.

“Het was al langer mijn bedoeling om Nederland in januari te verlaten. Eigenlijk wilde ik het in de zomer al. Maar toen kwam er een nieuwe trainer bij Groningen. De sportief directeur overhaalde me om nog een jaar te blijven. Een nieuwe trainer, een nieuwe speelstijl. Laten we het nog eens proberen. De dingen zijn helaas niet goed uitgedraaid. In oktober heb ik al gevraagd om tijdens de winter weg te gaan, dat was toen geen optie.”

“Wat er allemaal over mij geschreven is, daar was weinig van waar. Maar mijn grootste probleem is dat de club mij niet verdedigd heeft in de media. Ik begreep toen dat het voor mij tijd was om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Nieuwe lucht snuiven in een competitie waar ik een nieuwe start kon nemen, waar niemand mij kende en waar men geen vooroordelen heeft.”