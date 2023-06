Attenhoven stapt al 393 jaar te voet naar Scherpenheuvel

Op zaterdag 17 juni, stipt om 05u30 vertrok een groep van 117 bedevaarders voor een tocht van ongeveer 35 km langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel. Een traditie die reeds 393 jaar standhoudt in Attenhoven. Onder hen Victor Dunon die, met zijn kranige 85 jaar, voor de 72ste keer ononderbroken deelnam. Hij deed een dag later, met nog 33 stappers, dezelfde tocht te voet terug naar huis. "We zijn ieder jaar weer verrast dat vele mensen moeite blijven doen er weer bij te kunnen zijn, maar we zijn zeker ook erg verheugd dat er jaarlijks toch steeds weer nieuwe mensen onze groep vervoegen", aldus een fiere Henri Robinne. Voor hem was het zijn 63ste deelname. De extreem warme weersomstandigheden namen ze er zomaar bij. Bij terugkeer werden volgens traditie de jubilarissen in de kerk van Attenhoven gehuldigd: Nancy Lenaerts, Marijn Feuggelen en Patrick Scalais voor hun 25ste deelname, Francis Dunon en Paul Champagne voor hun 50ste deelname aan deze intense voettocht.