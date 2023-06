Partner van doodgevroren vrouw vrijgesproken voor schuldig verzuim: “Hij dacht dat ze sleutels op zak had”

Alain B. uit Tienen is dinsdag vrijgesproken voor de Leuvense rechtbank in de zaak rond de dood van Francine C. (63). De beklaagde stond terecht voor schuldig verzuim nadat zijn vriendin was doodgevroren in Hoegaarden na een nachtje drinken. Het openbaar ministerie meende dat de man wist dat de vrouw was buitengesloten, maar zijn advocaat pleitte dat het ging over een stommiteit.

Op 28 februari 2020 moesten de hulpdiensten uitrukken naar Klein Overlaar in Hoegaarden, waar beklaagde Alain B. en zijn partner Francine C. (63) woonden. Voorbijgangers hadden onder een wagen een roerloze vrouw aangetroffen. B. merkte de commotie op vanuit zijn huis en kwam naar buiten. Hij probeerde in alle staten zijn vriendin van onder de wagen te trekken, maar de vrouw was al uren dood.

De avond ervoor was het koppel dronken thuisgekomen rond twintig na negen. Ze hadden ruzie en stapten beurtelings uit de auto. B. sloot de wagen vanop afstand en stapte het huis binnen. Zijn vriendin volgde hem niet, zoals ze wel vaker deed bij ruzies. B. viel in slaap, maar Francine raakte niet meer binnen. Camerabeelden toonden hoe ze nog uren rond de auto wandelde. Rond middernacht viel ze neer.

Hide and die

Kort nadat ze achter de auto verdween, wandelde een man langs de wagen. Hij scheen met zijn gsm in de richting waar de vrouw moest gelegen hebben en pauzeerde even, voor hij zonder meer te doen weg wandelde. Het parket ging er eerst vanuit dat het om Alain B. ging, maar twee jaar na het voorval meldde de getuige zich alsnog na een oproep. Daarna is Francine vermoedelijk onder de auto gekropen door het ‘hide and die’-syndroom. Onderkoelde mensen proberen zich vaak met hun laatste krachten te verstoppen.

De beklaagde werd schuldig verzuim ten laste gelegd, omdat hij zijn vriendin niet geholpen had. “Er zijn onvoldoende elementen die aantonen dat de beklaagde op de hoogte was van de gevaarlijke situatie”, zegt persrechter Annemie Vanroy. “Hij ging ervan uit dat zij haar sleutels bij had en haar plan kon trekken. De rechtbank heeft B. dan ook vrijgesproken.”