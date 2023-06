Amerikaanse stafford bijt hond van voorbijganger en zet daarna tanden in been van agent

Een 39-jarige man uit As is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot een boete van 4.000 euro voor de verwaarlozing van een hond. Dat kwam aan het licht toen zijn Amerikaanse stafford uitbrak en de hond van een passant in de kop beet. Ook een toegesnelde agent maakte kennis met de bijtgrage viervoeter.

Het was op 30 juli vorig jaar dat de politie naar het kraakpand van de beklaagde in Lommel trok. Toen de agenten de betichte wilden afvoeren, gooide hij de versleten leiband van zijn Amerikaanse stafford Falco naar zijn broer. De hond kon ontsnappen en trok op straat meteen ten aanval. Falco beet een andere hond in de kop en in een poot. Pas na het gebruik van pepperspray en het loswrikken van zijn muil met een wapenstok loste hij. Alleen zette hij nu zijn tanden in het been van de agent. Falco had in de woning geen voer of water ter beschikking. Een hok of aparte ruimte was er evenmin.

“Hij leeft in dezelfde omstandigheden als ik”, verdedigde de dertiger zich bij de politie. De rechter oordeelde dat het kraakpand niet geschikt was om een hond in te houden. Het dier had niet alleen geen eten, zijn gezondheidstoestand was er evenmin goed aan toe. Falco had verwondingen aan een poot en een kale plek op zijn rug.

Het komt de dader nu op een boete van 4.000 euro te staan. “Dat de beklaagde in dezelfde omstandigheden leeft en zichzelf op eenzelfde manier zou behandelen, rechtvaardigt de feiten niet”, aldus de rechter in het vonnis. Bovenop de boete legde de rechter de veroordeelde nog een verbod op om gedurende vijf jaar dieren te houden.

De gerechtskosten van 300 euro zijn eveneens voor de man uit As die verstek gaf voor het proces.