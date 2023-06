Jacky Mathijssen maakt geen vrienden in Nederland, maar is wel blij met Loïs Openda: “Zijn komst geeft een boost”

Wie nu eigenlijk favoriet is voor de match van woensdag. “Wel, ik heb vanmorgen gehoord dat mijn Nederlandse collega zei dat zij favoriet zijn om het toernooi te winnen (Van de Looi zei dat Nederland het toernooi graag wil winnen, red.). Dan ga ik er van uit dat hij ook vindt dat ze favoriet zijn voor de wedstrijd tegen ons. (grijnst) Ik ben het daarmee eens”, aldus Mathijssen.

Met Loïs Openda, die ook aanschoof voor de persconferentie, kreeg Mathijssen er in extremis wel een stevige troefkaart bij. “Iedereen in onze ploeg is fit, ook Loïs. Als een speler duizend redenen kan oproepen om hier niet te hoeven zijn, toch naar hier komt voor het toernooi, dan geeft dat een boost aan iedereen. Ik ken Loïs al een jaar of vijf, en hij heeft nog geen moment geklaagd.”

“Ik ben inderdaad topfit”, bevestigde Openda. “Ik heb een gesprek gehad met de coach en hem laten weten dat ik er graag bij wilde zijn. Het is niet omdat ik van de A-ploeg kom dat ik plots de grote ster ben. Ik wil gewoon de ploeg helpen. Ik ben twee jaar geleden mee begonnen aan deze campagne en ik zou het mooi vinden om ze hier in Georgië op een positieve manier af te sluiten.”

Verwachte opstellingen

België: Vandevoordt, De Cuyper, De Winter, Debast, Van der Brempt, Keita, Matazo, Raskin, Balikwisha, De Ketelaere, Openda

Nederland: Verbruggen (Anderlecht); Rensch (Ajax), Van Hecke (Brighton), Van de Ven (Wolfsburg), Hartman (Feyenoord); Gravenberch (Bayern München), Taylor (Ajax); Ekkelenkamp (Royal Antwerp), Mijnans (AZ); Dallinga (Toulouse), Brobbey (Ajax)