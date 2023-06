Vijf Belgen in top 100 van prestigieuze Golden Boy Award, net geen top 10 voor Arthur Vermeeren

Het gaat om Arthur Vermeeren (Antwerp), op de twaalfde plaats, Zeno Debast (Anderlecht), op de 28ste plaats, Johan Bakayoko (PSV), op de 30ste plaats, Roméo Lavia (Southampton), op de 67ste plaats, en Arne Engels (FC Augsburg), op de 75ste plaats. Met de Nederlander Bjorn Meijer (Club Brugge), op de 29ste plaats, en de Belgische Marokkaan Bilal El Khannous (Racing Genk), op de 42ste plaats, zijn nog twee spelers van de Jupiler Pro League vertegenwoordigd.

De Duitser Jamal Musiala maakt de grootste kans om FC Barcelona-middenvelder Gavi op te volgen als grootste talent op de Europese voetbalvelden. De 20-jarige middenvelder van Bayern München neemt de koppositie in op de lijst, voor de recent naar Real Madrid overgestapte Engelse international Jude Bellingham (Borussia Dortmund).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Golden Boy Award wordt sinds 2003 uitgereikt. De uiteindelijke winnaar wordt bepaald aan de hand van de stemmen van journalisten en fans. Ronkende namen op de erelijst zijn onder meer Rafael Van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014), Kylian Mbappé (2017) en Erling Haaland (2020).

Er kon nog nooit een Belg de Golden Boy Award winnen. Podiumplaatsen waren er wel voor Eden Hazard (derde in 2011), Thibaut Courtois (derde in 2012), Romelu Lukaku (tweede in 2013) en Divock Origi (tweede in 2014).