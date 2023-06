In Pairi Daiza is een ezelspinguïn geboren. Dat deelt het dierenpark op sociale media. Maar zoals in het wild kan gebeuren, hebben de ouders hem afgestoten. Adoptievaders Rolls en Royce ontfermen zich nu over het jong. “Homoseksuele koppels bestaan onder pinguïns”, zegt het dierenpark. “De jongste telg doet het geweldig en wordt goed verzorgd door zijn twee adoptievaders.”