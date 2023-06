Diedre Schwillens geeft extra diepgang aan schilderijen: “Mijn oma heb ik het toch even moeten uitleggen”

“Ik had nooit gedacht dat ik bij de finalisten ging zijn. Ik had mijn ouders er al op voorbereid dat ik ging buizen”, zegt Diedre Schwillens. Slechte inschatting. De 21-jarige Breese verraste de jury met haar eindproef rond AR en AI.

Wanatoeprijs 2023 Voor het 18de jaar op rij reiken Het Belang van Limburg en Z33 de Wanatoeprijs uit: de award voor de beste kunststudent in Limburg 2023.

Babyboomers kunnen er allicht nog net bij, maar voor de uitstervende generatie van vóór WO II moeten de begrippen Augmented Reality en Artificiële Intelligentie een hoog buitenaards gehalte hebben. “Mijn oma heb ik toch even moeten uitleggen wat ik precies studeerde”, zegt Diedre Schwillens. In de afstudeerrichting Grafisch Ontwerp volgde zij aan PXL-MAD Hasselt het keuzetraject Interaction & Motion Design. Voor haar eindproef werkte ze samen met haar Maasmechelse vriendin en kunstenares Carolina Augustyniak.

“Ik paste de AR-technologie toe op schilderijen. Ik kwam op dat idee omdat ik jaren geleden met een Virtual Reality-bril figuurtjes op een schilderij van Pieter Bruegel de Oude tot leven zag komen. Heel interessant, maar ik zag mezelf dat niet nadoen omdat je niet zomaar iets kunt verzinnen bij kunstwerken van eeuwen geleden. Daarom nam ik actueel werk van Carolina als vertrekpunt.”

Carolina Augustyniak en Diedre Schwillens. — © RR

“Wij hebben allebei ASS (autismespectrumstoornis, nvdr.) en kwamen op het idee om daar iets mee te doen. Om een voorbeeld te geven: op een van haar schilderijen komt een spiegel voor. Ik maak daar in de virtuele wereld een deur van, zodat je in een andere kamer kunt gluren. Gluren, zeg ik. Een metaforische verwijzing naar onze ASS, want de meeste mensen hebben slechts een vaag idee van wat dat nu precies is.”

Net als Fenia Proost, de winnares van vorig jaar, heeft Diedre Schwillens zich toegelegd op Artificiële Intelligentie. Door begrippen als painting, Victorian en creature in te spreken, creëerde ze een werk waarvan je zou zweren dat het puur manueel gemaakt werd. Straf. Hoe dan ook, de studente die dacht dat ze ging buizen, heeft door haar uitverkiezing tot finaliste een boost gekregen: volgend academiejaar gaat ze het postgraduaat eArts volgen.

© Frank Abbeloos