Riemst

Apothekeres Leen Ponet uit Borgloon en ingenieur Lode Fastré uit Zichen ontmoetten elkaar in hun studententijd toevallig als skimonitor. Vandaag is hun geesteskind Farmaline de grootste online apotheek van ons land en zitten er nog een aantal nieuwigheden in de pijplijn. Van een naamsverandering tot de verkoop van medisch materiaal.