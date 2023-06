De politie LRH heeft dinsdag een controleactie gedaan rond zwaar vervoer in de Zwarte-Brugstraat. In totaal werden 23 voertuigen gecontroleerd. Negen waren niet in orde. Er werden tien boetes opgesteld voor in totaal 3.774 euro. Het ging onder meer om overtredingen rond gsm-gebruik, overlading en ladingzekering.