Goed nieuws voor STVV-fans: oefenpot tegen Dessel Sport gaat door op Stayen

De huidige hittegolf doet geen goed aan de grasmat van Dessel Sport in het Armand Melisstadion. Door de hoge temperaturen werd na onderling beraad tussen beide clubs beslist om de wedstrijd van zaterdag te laten doorgaan op Stayen. Ook zal het duel om 19 uur plaatsvinden, een uur later, in de hoop dat de thermometer dan al wat gezakt is.

STVV won vorig weekend haar eerste oefenpot van Zepperen-Brustem. — © Bart Borgerhoff

“We vinden het belangrijk dat onze ploeg zich in de best mogelijke omstandigheden kan voorbereiden op het nieuwe seizoen. Een perfect bespeelbaar grasveld is dus een belangrijke voorwaarde. Gezien de droogte in Dessel moesten we ons snel aanpassen en een oplossing vinden. Stayen bleek de beste oplossing voor iedereen. Op die manier kunnen onze supporters hun ploeg bovendien ook aan het werk zien in eigen huis”, vertelt Sven Menten van STVV. “Iedereen die al een abonnement heeft gekocht, mag zaterdag gratis binnen.”