Sien Swennen één jaar na winst van de Wanatoe Publieksprijs: “Wanatoe bracht dyslexie onder de aandacht”

Als het over dyslexie gaat, verschijnen Leonardo da Vinci, Einstein, Walt Disney en Picasso d’office op het toneel. Alsof het probleem daardoor verwaarloosbaar wordt. “Ik ken de redenering: zij hebben daar toch geen hinder van ondervonden? Was het maar zo eenvoudig”, zegt Sien Swennen. De 22-jarige Peerse studeerde vorig af als interieurarchitecte aan UHasselt en volgt nu aan de Arteveldehogeschool in Gent de bacheloropleiding Grafische en Digitale Media.

“Dat sluit aan bij scenografie, mijn afstudeerrichting aan de unief”, verduidelijkt ze. “Stel dat ik de opdracht krijg om het interieur van een commercieel pand of een museum te tekenen, dan kan ik daar ook de huisstijl bij ontwerpen. De afgelopen jaren maakte ik affiches voor de Chiro in mijn dorp en schoolprojecten. Zo groeide mijn belangstelling voor grafiek en design.”

Het is alweer een jaar geleden dat je de publieksjury overtuigde met je eindwerk rond dyslexie. Is daar wat van blijven hangen?

“Wanatoe heeft het probleem onder de aandacht gebracht. Veel mensen hebben het project gezien. Dat vind ik belangrijk, want de impact van dyslexie wordt nog altijd onderschat. Het is veel meer dan het verwisselen van letters. Als je een woord moet lezen dat je niet kan associëren met een beeld, is het voor een dyslecticus moeilijk om te begrijpen wat er wordt bedoeld. Lidwoorden en bijwoorden, bijvoorbeeld, zoals ‘het’ en ‘daar’. Dat is helemaal iets anders dan ‘stoel’ of ‘boek’. Daar bestond op school – zowel in het middelbaar als het hoger onderwijs – niet altijd begrip voor.”

Door je studies in Gent ben je nog niet professioneel aan de slag als interieurarchitecte, maar misschien kan je toch al zeggen waar jij voor staat in die discipline.

“Voor mij is het praktische aspect belangrijker dan het esthetische. In eender welke ruimte moet je op de eerste plaats kunnen doen waarvoor ze ontworpen is. Je vrijheid van bewegen en handelen mag niet beperkt worden door de inrichting, maar dat betekent niet dat esthetiek voor mij niet meetelt. Per slot van rekening wordt je levenskwaliteit ook bepaald door het visuele. Daarom ben ik een fan van het Gentse architectenbureau De Vylder Vinck Tailleu. Een goed voorbeeld is de herbestemming van een psychiatrisch centrum, waarin zij de stalen draagbalken groen verfden. Een mooi contrast met de industriële look.”

Zie je je na je studieloopbaan iets doen met scenografie, je afstudeerrichting?

“Stel me die vraag volgend jaar nog eens. (lacht) Maar dat zou inderdaad best kunnen. Mijn eindwerk was al een stap in die richting, want voor mijn mobiele expo moest ik een setting met alles erop en eraan creëren. Het helpt als je les hebt gekregen van een inspirerende en bovendien fijne man als Jo Klaps. Hij deed onder meer de scenografie van de tentoonstelling rond het werk van de Amerikaanse filmmaker Tim Burton, vijf jaar geleden op C-mine. Topper.”

Sien Swennen over haar pagina

“Positieve boodschap”

Sien koos op de pagina die ze won door de winst van de Wanatoe Publieksprijs 2022 voor drie werken die ze het afgelopen jaar ontwierp tijdens haar opleiding Grafische en Digitale Media aan de Arteveldehogeschool in Gent. Het eerste is een herontwerp van het album Therapy van de Britse zangeres Anne-Marie. “Omdat ze een positieve boodschap brengt. Persoonlijke ontwikkeling, kracht, zelfacceptatie … Dat zit er allemaal in”, zegt ze. “Daarnaast heb ik een reeks van vijf postkaarten gemaakt over een bezoek aan Barcelona. Tien jaar geleden werd daar een project opgestart om positivisme te verspreiden met blikjes, waarop inspirerende quotes van onder anderen schrijvers, filosofen en kunstenaars stonden. Dat was mijn inspiratie om deze postkaarten te ontwerpen. Mijn derde ontwerp is een krantje met waargebeurde verhalen uit mijn dorp Grote-Brogel.”