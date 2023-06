Andrea Grimaldi tovert educatieve game tevoorschijn: “Speels sociale vaardigheden aanleren bij kinderen”

Educatie is een passie voor Andrea, de afstuderende gamedesigner aan Luca School Of Arts Genk. — © Frank Abbeloos

Wanatoeprijs 2023 Voor het 18de jaar op rij reiken Het Belang van Limburg en Z33 de Wanatoeprijs uit: de award voor de beste kunststudent in Limburg 2023.

Educatie is een passie voor Andrea, de afstuderende gamedesigner aan Luca School Of Arts Genk. Als kleine jongen ging hij al graag naar speelpleinwerking De Saenhoeve in Maasmechelen en later werd hij er actief als hoofdanimator. Geen wonder dus dat Andrea koos voor een lerarenopleiding, maar er wrong iets. Hij wilde minder theoretisch met educatie van kinderen bezig zijn, en meer creatiever. In de opleiding gamedesign vond hij echt zijn ding.

Hij toont ons zijn spelletje ‘Bittery Brews’ op zijn tablet. We zien vier schermpjes. Eentje is een winkel waarin klanten een toverdrank komen bestellen. Ze kunnen kiezen welke kleur ze willen, welke vorm het flesje moet hebben en welke dop er op moet.

“Dit spel is bedoeld om als team te spelen. In groepjes van drie moeten kinderen van 7, 8 jaar de taken zien te verdelen om hun toverdrank klaar te maken voor de klanten. Het is dus belangrijk dat ze goed samenwerken en goed met elkaar communiceren. Op die manier wil ik sociale vaardigheden bij kinderen op een speelse manier aanscherpen. Eentje moet de boel leiden, ze moeten samen problemen zien op te lossen en klantgericht denken.”

Andrea testte zijn spel uit met kinderen, onder andere in Sledderlo, en luisterde goed naar hun feedback om het spel telkens te verbeteren. Hij biedt het nu ook aan aan leerkrachten (inclusief presentatie en lesvoorbereiding op Klascement) waarvan hij ook al postieve reacties kreeg. “Ik vind dat we meer moeten inzetten op educatieve games. Het aanbod is vergeleken met de rest nogal mager. Ik hoop er nog meer te kunnen maken, inclusief spelletjes voor andere leeftijdsgroepen. Het is iets waar ik zelf veel voldoening uit haal.”