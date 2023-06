Belgian Cats spelen hun kwartfinale donderdag om 15 uur in Ljubljana op EK basketbal

De Belgische basketbalvrouwen maakten dinsdagmorgen de oversteek van Israël naar Slovenië. Ze openden hun EK met drie groepsoverwinningen in Tel Aviv. In de kwartfinale treffen ze donderdag de winnaar van het barrageduel tussen titelverdediger Servië en Groot-Brittannië. Dat staat vanavond om 21 uur gepland.

In de overige kwartfinales donderdag in de Arena Stozice in Ljubljana staan Hongarije-Tsjechië (om 12u15), Frankrijk-Montenegro (om 18 uur) en Spanje versus de winnaar van Duitsland-Slovakije (om 20u45) op het programma. Duitsland en Slovakije ontmoeten elkaar vanavond in hun barragewedstrijd om 18 uur.

De Belgian Cats trainen in Ljubljana nog dinsdagnamiddag en woensdag.