Tongeren

Na liefst elf jaar gaat dinsdagavond het oude stadhuis van Tongeren met feestgedruis opnieuw open. De restauratie was meer dan nodig. “Het gebouw was in veel slechtere staat dan we aanvankelijk dachten”, zegt architect Michel Janssen. “Nu is het weer hersteld en is het gebouw eindelijk toegankelijk voor iedereen en voorzien van alle comfort en hedendaagse technieken.”