Nikita Aulov maakt seksmeubel voor mensen met beperking: “Iedereen heeft recht op een positieve beleving van seksualiteit”

Wanatoeprijs 2023 Voor het 18de jaar op rij reiken Het Belang van Limburg en Z33 de Wanatoeprijs uit: de award voor de beste kunststudent in Limburg 2023.

Toen Nikita twee jaar werd, verhuisden zijn ouders van Kazachstan naar België. “Ze wilden hun kinderen betere kansen geven”, zegt hij. Die attitude van zorg dragen voor anderen, zit heel erg in zijn DNA als productdesigner. Voor zijn opleiding trok hij naar Luca School Of Arts in Genk. “Ik wil een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij”, zegt hij. “In dit geval met een chaise longue die mensen met een fysieke beperking kunnen gebruiken om beter en makkelijker seks te hebben.”

De zetel heeft modulaire pootjes, waarvan de hoogte geregeld kan worden, zodat het makkelijker is om vanuit je rolstoel erop te geraken. Aan de zijkanten zijn er drie houten relingen die stabiliteit en uithoudingsvermogen ondersteunen bij verschillende standjes. En de zachte delen zijn niet alleen makkelijk afwasbaar, je kan ze ook snel op een andere manier schikken of verwijderen of als extra steun gebruiken tijdens de seks. En ook: zijn chaise longue ziet er stijlvol en modieus uit, als een ‘gewoon’ meubel uit een chique zaak. “Dat is opzettelijk zo gedaan, want seks is iets normaals en alledaags voor de meesten van ons, dus moet dat ook gelden voor mensen met een beperking. Het is belangrijk dat het meubel past in je dagelijkse leven en omgeving, en niet dat er een ‘lelijk ziekenhuisbed’ ergens in een hoek staat. Bovendien wordt er bij het ontwerp van zulke bedden niet nagedacht over het seksueel comfort van de gebruiker, en al dat ijzer voelt koud aan. Vandaar mijn gebruik van warm hout. Ook belangrijk: zo’n meubel moet betaalbaar blijven. Op dit moment wordt de prijs geschat op 2.800 euro.”

© Frank Abbeloos

Hij toont nog andere beelden van concepten voor seksmeubels. Slim én stijlvol, vinden we. “Er is zeer veel interesse in mijn meubel”, bekent hij. “Mijn partner Nina en ik laten ons nu qua zakelijk advies coachen door de mensen van UNIZO. We hebben samen een zaak in Genk, Ataraxia Designstudio. We spitsen ons toe op ontwerpen rond thema’s waar een taboe rond hangt. We willen die thema’s bespreekbaar maken, door ze positief en genormaliseerd in het daglicht te stellen.”

De jury was unaniem enthousiast over dit project. Het ergonomisch seksmeubel oogt prachtig en lijkt klaar voor productie. Ontworpen voor mensen met een lichamelijke beperking, maar het meubel zal ook een breder publiek aanspreken. De jury