Iris Widdershoven zwoegde op kortfilm ‘Aria’: “Van ’s ochtends tot middernacht aan het werk”

Wanatoeprijs 2023 Voor het 18de jaar op rij reiken Het Belang van Limburg en Z33 de Wanatoeprijs uit: de award voor de beste kunststudent in Limburg 2023.

Sinds februari werkt Iris fulltime bij animatiestudio Fabrique Fantastique in Lier nadat ze daar eerst stage liep. Ondertussen gingen de lessen aan Luca School Of Arts Genk gewoon door. “Ik werkte in Lier van 9 uur tot 17:30, ging dan naar huis om daar door te werken tot middernacht aan mijn kortfilm.”

Ze had al van kinds af aan een zwak voor tekenfilms, zegt ze. “In animatie vind ik dat je veel verder kan gaan dan met live action. Zowel stilistisch als met het verhaal dat je wil vertellen. The sky is the limit voor je fantasie als je met animatie werkt.”

© Frank Abbeloos

‘Aria’ is een film van een vijftal minuten die een verhaaltje vertelt over een jonge moeder. “Ze mist haar zorgeloze leven voordat ze mama werd. In haar herinneringen reist ze terug naar haar leven zonder verantwoordelijkheden, maar die herinnering voert haar uiteindelijk ook weer terug naar haar kind. Het is een combinatie van 3D en 2D animatie. De herinneringen zijn in 2D weergegeven, als een aura of soort ‘wind’ die haar gedachten meevoert en die ik frame per frame handmatig heb toegevoegd aan de 3D personages en achtergronden. Eerst was mijn thema breder, al ging het ook over het verlies van vrijheid. Als de laatste dagen van de school eraan komen, begin je te denken over verantwoordelijkheden: een huis kopen, werk vinden... Maar dat bleek te uitvoerig om in een korte film te kunnen vertellen. Ik ben beginnen schrappen tot het verhaal van de moeder.” En nu heeft ze dus zelf verantwoordelijkheden. “Maar ik ben natuurlijk heel dankbaar voor mijn job, maar ik ben wel blij dat ik weer vrije avonden en weekends heb!”