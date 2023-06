Voor het eerst kan je de plek bezoeken waar Julius Caesar vermoord werd

Het plein waar Julius Caesar vermoord is, is voor de eerste keer open. — © AP

Toeristen in Rome kunnen voor de eerste keer het plein Largo Argentina bezoeken, de plek waar Julius Caesar (100 v.C. - 44 v.C.) is doodgestoken. Tot maandag konden alleen katten bij het plein met de eeuwenoude tempels komen.

Hoewel Largo Argentina in het midden van een druk kruispunt staat, konden jarenlang alleen katten de vier tempels bereiken waar Caesar werd doodgestoken. Het was ook een erg populaire plek voor zwerfkatten, omdat ze daar ongestoord konden liggen en gevoederd mochten worden door toeristen.

Toeristen die Largo Argentina toch wilden zien, moesten vanaf de stoep naar beneden kijken. Het plein was niet bereikbaar doordat Rome door de eeuwen heen hoger dan de ruïnes gebouwd is. Nu heeft de gemeente Rome samen met het luxueuze sieradenmerk Bulgari een pad gemaakt waarlangs toeristen voor vijf euro naar het plein kunnen.

Erg goed bewaard

Toen burgemeester Roberto Gualtieri maandag het plein opende, noemde archeoloog en topambtenaar voor cultureel erfgoed van Rome Claudio Parisi Presicce de tempels “een van de best bewaarde overblijfselen van de Romeinse Republiek”. Ze stammen al uit de 3de eeuw voor Christus en zouden allemaal toegewijd zijn aan godinnen. Een van de tempels heeft nog zes pilaren over. Die zou voor Fortuna, de godin van vruchtbaarheid, zijn. Ook zijn er nog straatstenen zichtbaar die door keizer Domitianus zijn neergelegd nadat een groot gedeelte van Rome in het jaar 80 in vlamen opging.

Achter twee tempels staan een fundering en een deel van een muur. Archeologen zijn er redelijk zeker van dit deel was van de grote hal Curia van Pompeius, de plek waar de Senaat tijdelijk gehuisvest was toen Caesar door een groep senatoren werd doodgestoken. “We hebben latrines aan de zijkanten gevonden en die staan ook in oude teksten”, zegt Parisi Presicce tegen ABC News.