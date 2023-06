Emily Hutchings maakt sculpturen met textiel: “Het kan ruw zijn, maar ook zacht”

Een Vlaamse student die naar de VS gaat om te studeren? Business as usual. Een Amerikaanse die de omgekeerde beweging maakt? Minder usual. Emily Hutchings (30) is een van die specimina. In PXL-MAD Hasselt studeert ze af met een masterproef waarvoor de ze mogelijkheden van textiel verkende.

Wanatoeprijs 2023 Voor het 18de jaar op rij reiken Het Belang van Limburg en Z33 de Wanatoeprijs uit: de award voor de beste kunststudent in Limburg 2023.

Valentijnskaart uit coronatijden: Liefde is … van elkaar houden op anderhalve meter. Voor Emily Hutchings was dat meer dan zesduizend kilometer. Zij woonde in Pennsylvania, haar lief in Heerlen. “Ik studeerde aan School of the Art Institute of Chicago en leerde Mike Feijen kennen, een Nederlander die naar de States kwam om lithografie te studeren. Hij had toen aan PXL-MAD Hasselt net zijn masterdiploma Vrije Kunsten op zak. We werden een stel, maar tijdens covid was het onmogelijk om elkaar te zien. Ik had mijn werk in de VS, hij het zijne in Hasselt. Pas na de pandemie konden we elkaar weer zien. En kijk, we zijn nog steeds bij elkaar en het zou weleens kunnen dat ik voor lange tijd in België blijf.”

Een beetje zoals Anna Scott in de romcom Notting Hill, waarin zij indefinitely antwoordt op de vraag van een journalist hoe lang ze nog in Engeland wil blijven om bij haar crush William Thacker te zijn. “Mike doceert nu Vrije Grafiek aan PXL-MAD en ik ga aan mijn PhD (doctoraat, nvdr.)beginnen. Ik ben dus sowieso nog een hele poos in Hasselt. I love this town. In het begin was het een cultuurschok, maar nu vind ik het hier zo gezellig en de buren zijn uitermate vriendelijk.”

In de afstudeerrichting Vrije Kunsten volgde ze het keuzetraject Sculptuur & Installatie. “Ik ontmoette twee boeiende docenten, Caroline Coolen en Ilse Van Roy. De ene werkt onder meer met brons, de andere met textiel. Zij inspireerden me.”

Emily maakte al bronzen beelden toen ze nog in de VS woonde. Brons wordt gebruikt voor monumenten van mensen, nu wilde ze poëtische monumenten maken, met een ander materiaal. “Voor mijn eindproef koos ik textiel omdat het zoveel mogelijkheden biedt. Het is tactiel en ook heel persoonlijk. Het kan ruw zijn, maar ook zacht. Ik gebruik die contrasterende mogelijkheden en werk graag in de tussenruimte van nut en nutteloosheid.”