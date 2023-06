Kyan Degreef vindt zichzelf vooral klimmer, maar klopt toch gans peloton in de spurt in Nieuwerkerken: “Verbaasd, want er deden toch enkele kanjers mee”

In Bierbeek kwam Kyan Degreef (l.) nog als tweede over de streep.

Tweedejaars Kyan Degreef (16) schreef in het Limburgse Binderveld zijn allereerste zege bij de nieuwelingen op zijn naam. Gek, want de telg uit een familie waar meerdere sporten aan bod komen, vindt zichzelf in de eerste plaats een klimmer.

“Het was zowat de kroniek van een aangekondigde zege”, begint Kyan Degreef zijn verhaal. “Eén week vroeger werd ik al tweede in het nabije Bierbeek. Daar moesten wij de latere winnaar laten gaan, maar slaagde ik erin de spurt van de drie achtervolgers te winnen. Acht dagen later was het dan toch bingo. Van bij de start ontspon zich een levendige wedstrijd, maar uiteindelijk geraakte niemand weg. In de loop van de laatste ronde ondernam ik zelf, met een medevluchter, ook nog een poging. Zonder succes. Waarop ik besloot alles op mijn spurt te zetten. En dat rendeerde. Het betekende meteen mijn eerste winst bij de nieuwelingen nadat ik bij de aspi ’s ook al wel op de hoogste trede van het podium stond”, vervolgt hij.

“En dat een beetje tot mijn eigen verbazing aangezien er toch nog enkele andere kanjers meededen voor winst en er toch altijd ook een beetje geluk bij komt kijken. Ik beschouw mezelf in de eerste plaats als een klimmer. Al situeren mijn eerstkomende opdrachten zich niet in die specialiteit. Het gaat meer bepaald om het BK tijdrijden per ploeg van 2 juli en later op het seizoen ook nog eens de individuele titelstrijd. In tegenstelling tot vele van mijn leeftijdsgenoten ondervind ik geen hinder van examens aangezien ik in het beroepsonderwijs zit. Ik kan mij dus de ganse tijd op mijn sport focussen”, zegt Kyan Degreef, geen telg uit een wielerfamilie – wel integendeel.

RSCA Futures

“Pa Kristof maakte indertijd furore als motorcrosser, terwijl mijn broer Tristan (18) aan de slag is als aanvallende middenvelder bij de RSCA Futures van Anderlecht, waar hij twee jaar geleden een eerste profcontract ondertekende en, zoals vele anderen, school loopt in het befaamde Sint-Guido Instituut. Hij verblijft al twee jaar in een gastgezin in Schaarbeek, maar als onze wederzijdse kalenders het toelaten, gaan wij uiteraard voor mekaar supporteren. Zo gaat dat nu eenmaal in een sportieve familie”, besluit Kyan Degreef, die zich tevreden toont met het verloop van zijn seizoen tot hiertoe.