Nederlander dumpt caravan met amfetaminelabo op pechstrook in Maaseik

Een 58-jarige Nederlander is veroordeeld tot 37 maanden cel en een geldboete van 10.400 euro omdat hij zijn caravan inrichtte als amfetaminelabo. De woonwagen werd teruggevonden op de pechstrook in Maaseik.

Op 18 februari 2022 belde een bezorgde buurtbewoner naar de politiezone Maasland met de melding dat er een achtergelaten caravan zonder kenteken geparkeerd stond op de pechstrook van de Koningin Fabiolalaan in Maaseik. Toen de politie ter plaatse kwam zagen ze dat de deur openstond, roken ze een chemische geur en zagen ze ijzeren vaten liggen. De gespecialiseerde dienst werd opgetrommeld om de woonwagen veilig te ontmantelen. Zij vonden nog krimpfolie met labels van chemicaliën voor de productie van amfetamines zoals fosforzuur, methanol, soda, mierenzuur en formamide. In de caravan lagen ook maatbekers, kookpotten en verpakkingsmateriaal. De staalafnames wezen op de aanwezigheid van metamfetamine en BMK.

Onmiddellijke aanhouding

Tijdens het nazicht van de ANPR-camera’s werd een dag eerder, rond 12.19 uur, een bestelwagen met de caravan opgemerkt. Vijf minuten later passeerde de bestelwagen de camera’s opnieuw, maar dan zonder woonwagen. Zowel het kenteken van de bestelwagen als het chassisnummer van de caravan konden aan de 58-jarige Nederlander gelinkt worden. De man werd verhoord en verklaarde dat hij zijn caravan had verkocht als oud ijzer aan een onbekende koper voor amper 200 euro. Hij hield vol dat hij niets met het labo te maken had. De rechter vindt echter dat er genoeg bewijzen zijn om te geloven dat de man nog steeds de eigenaar van de caravan was en dat hij minstens mededader is van het vervaardigen van amfetamines.

De Tongerse rechter veroordeelde hem tot een opsluiting van 37 maanden en een geldboete van 10.400 euro. De man kwam niet opdagen tijdens de behandeling van de zaak, waardoor de onmiddellijke aanhouding bevolen werd.