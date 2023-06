Niaz Mirmobini ontwerpt nieuw Perzisch tekensysteem: “Intens gelukkig omdat mensen mijn teksten beter onthouden”

Wanatoeprijs 2023 Voor het 18de jaar op rij reiken Het Belang van Limburg en Z33 de Wanatoeprijs uit: de award voor de beste kunststudent in Limburg 2023.

Mocht er een subcategorie bestaan voor de expressiefste gelaatstuitdrukking, dan zou de Wanatoejury niet lang moeten delibereren. Ogen als de donkerste truffel, een smile van linker- tot rechteroor: in tien seconden doet Niaz Mirmobini een iglo smelten. Het zal er vast niet veel mee te maken hebben, maar in Teheran behaalde ze na haar bachelor schilderkunst en architectuur het masterdiploma visual communication design. Voor haar tweede master – Grafisch Ontwerp, keuzetraject Reading Type & Typography – kwam ze naar PXL-MAD Hasselt.

© Frank Abbeloos

“Toevallig en ook weer niet”, zegt ze. “Mijn zus is getrouwd met een Nederlander en woont in Roermond. Ze hebben een schat van een baby, maar dat familiale aspect was niet de trigger om naar België te komen. Ik was al een hele poos op de hoogte van de internationale reputatie van het PXL-lab READSEARCH, dat de grenzen van leesbaarheid voor verschillende doelgroepen onderzoekt. Ik werkte twee jaar om mijn studies te bekostigen.”

“Op het internet maakte ik kennis met professor Ann Bessemans, die me READSEARCH leerde kennen. Ik had meteen een klik met haar en voelde me hier ook direct thuis. In het begin was het wel aanpassen. Ik miste Iran, Teheran, mijn familie en vrienden, maar na een tijdje voelde ik dat ik zowel op persoonlijk als professioneel vlak groeide. Door die ontwikkeling hou ik nu meer van mezelf dan voor mijn vertrek.”

Niaz’ masterproef is geen voer voor gebruikers van het Latijnse alfabet. In de westerse talen komen namelijk relatief weinig ligaturen voor, tekens die ontstonden door twee of meer lettervormen in één vorm te schrijven, zoals v + v = w, e + t = & en o + e = ö.

© Frank Abbeloos

“Ik zette Persian essays en dagbladartikels om in mijn tekensysteem en liet die lezen door een twintigtal native readers, Iraniërs die in België wonen. Ik gaf hen ook de teksten in het Perzisch en een mix van de twee. Het resultaat was verbazend: de teksten met de tekens van mijn systeem konden ze zich veel beter herinneren. Dat maakte me intens gelukkig.”