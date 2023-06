Spaanse twintigers plegen 13 diefstallen bij Dreamland: “Makkelijk geldgewin”

De twintigers kwamen voor het eerst naar België in oktober 2021. Ze huurden een wagen en reden doorheen heel Vlaanderen om op enkele dagen tijd in Dreamlandwinkels in Tongeren, Houthalen-Helchteren, Antwerpen, Lier, Kuurne, Oostende, Roeselare en Zottegem toe te slaan. Ze gingen ervandoor met multimedia zoals oortjes, spelconsoles, tablets en computeraccessoires. De gestolen goederen probeerden ze door te verkopen.

De mannen verlieten ons land, maar keerden in maart 2022 nog eens terug. Opnieuw sloegen ze toe in tal van Dreamlandwinkels. In totaal pleegden ze zo dertien diefstallen voor een totale waarde van minstens 5.742 euro.

Stommiteiten

De 22-jarige man en zijn kompaan bekenden de feiten voor de Tongerse rechter. “Het waren stommiteiten die we als jonge mensen hebben gedaan. We kwamen hier eerst op vakantie, om het land te zien. Maar toen kregen we het idee om die diefstallen te plegen. We hebben er geen uitleg voor. We zagen het als makkelijk geldgewin. Het spijt ons”, klonk het. De Tongerse rechter veroordeelde de twee twintigers tot celstraffen van veertien maanden met volledig uitstel en geldboetes van 4.000 euro.