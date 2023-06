Kevin Borlée en Camille Laus dragen Belgische vlag tijdens openingsceremonie Europese Spelen

“Ze staan symbool voor de olympische waarden van uitmuntendheid, vriendschap, respect en de samenhorigheid binnen Team Belgium”, stelt het BOIC.

Kevin Borlée en Camille Laus zijn kapitein van respectievelijk de Belgian Tornados en de Belgian Cheetahs, de 4x400 meter-ploegen. Ze zijn voor de Europese Spelen geselecteerd voor het gemengde aflossingsteam 4x400 meter. De 35-jarige Borlée en de 30-jarige Laus, die al jaren een koppel vormen, komen ook individueel in actie tijdens de atletiekcompetitie, die van vrijdag tot zondag plaatsvindt in Chorzow en geldt als een EK voor landenteams. België wordt er vertegenwoordigd door 43 atleten en komt uit in de hoogste van drie divisies. De 4x400m mixed relay, die zondagavond wordt afgewerkt, is de enige discipline die meetelt voor de puntenranking voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

De vlaggendragers voor Krakau 2023 treden in de voetsporen van judoka Toma Nikiforov en karabijnschieter Lionel Cox, die respectievelijk tijdens de tweede editie in het Wit-Russische Minsk in 2019 en tijdens de eerste editie van de Europese Spelen in 2015 in het Azerbeidjaanse Bakoe de Belgische driekleur mochten dragen.

De openingsceremonie van deze derde editie van de Europese Spelen vindt woensdagavond plaats in het Henryk Reymanstadion in Krakau en start om 20u30. In datzelfde stadion wordt op 2 juli ook de sluitingsceremonie gehouden.

Team Belgium bestaat uit 138 atleten. Zij zullen aantreden in 21 sporten. Taekwondoka’s Jaouad Achab (-63 kg) en Manuel Pollet (-87 kg) haakten door blessures in laatste instantie af.