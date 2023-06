Katrijn De Clercq wil verrassen op BK: “Parcours in Izegem nodigt uit voor een sprint. Daar mik ik op”

Derde plaatsen in de Grote Prijs Mazda Schelkens en de Flanders Diamond Tour waren deze maand twee opmerkelijke podiumplaatsen voor de renster van Lotto-Dstny Ladies. In Borsbeek moest ze eerst het hoofd buigen voor Dina Scavone en Marthe Truyen, in Nijlen waren Julie De Wilde en Kathrin Schweinberger haar te snel af. “Deze resultaten stemmen me tevreden, al zat er vooral in de Grote Prijs Mazda Schelkens meer in. Toen maakte ik een foutje in de sprint. In de Flanders Diamond Tour was een derde plaats het hoogst haalbare”, luidt de evaluatie.

“Voor het BK tijdrijden stel ik geen resultaat voorop. Ik wil vooral voor mezelf goede waardes halen” Katrijn De Clercq (Lotto-Dstny Ladies)

Katrijn De Clercq rijdt donderdag in Herzele, niet ver van haar thuisbasis, het BK tijdrijden. “Ik herinner me dat ik vorig jaar op het BK tegen de chrono bij de U23 zevende ben geëindigd. Dit jaar paste het niet in mijn planning om het BK bij de beloften te rijden. Ik weet niet echt wat ik van dit kampioenschap tegen de klok bij de elite moet verwachten. Ik wil me niet focussen op een resultaat. Ik hoop voor mezelf goede waardes neer te zetten, cijfers die aantonen dat ik stappen vooruit blijf zetten in deze discipline. Want het tijdrijden wil ik sowieso onder de aandacht houden.”

Mikken op de sprint

Een grotere focus richt Katrijn De Clercq naar het BK op de weg. In Izegem vinden we een omloop met brede wegen terug. “Het nodigt uit voor een sprint. Daar mik ik wel op. Mijn voorbije koersen hebben aangetoond dat ik dicht kan eindigen.”

De verschillende toptienplaatsen van de voorbije weken zorgen er ook voor dat Katrijn De Clercq geschaduwd wordt door andere ploegen. “Enkele UCI-ploegen hebben inderdaad contact opgenomen, maar ik wil eerst babbelen met mijn huidige ploeg. Bij Lotto-Dstny heb ik het gevoel dat men met de vrouwenploeg een stap wil zetten. Dus wil ik eerst dit verhaal kennen vooraleer een beslissing te nemen met het oog op de toekomst.”