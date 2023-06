Zoekactie van familie kent tragisch einde: levenloos lichaam van Martine (59) teruggevonden

Martine Vanthournout, de Vilvoordse vrouw van 59 die al sinds woensdag vermist is, is dood teruggevonden in Strombeek-Bever. Haar levenloze lichaam werd dinsdag aangetroffen tijdens een grote zoekactie op een groene site op de hoek van de Acacialaan en Nieuwelaan. Dat bevestigen het parket Halle-Vilvoorde en burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing).

Volgens burgemeester Laeremans werd het levenloze lichaam aangetroffen op de braakliggende site van de Koninklijke Schenking in Strombeek-Bever. “Ik heb nog geen details, maar het zijn de familieleden die op zoek waren die het lichaam ontdekt hebben. Dit is zeer tragisch uiteraard, al is er nu tenminste duidelijkheid.”

Martine Vanthournout werd op woensdag 14 juni omstreeks 17 uur voor het laatst gezien op het terras van frituur City Snack aan het Sint-Amandsplein in Strombeek-Bever. Ze stapte eerder die dag op de bus aan het Heldenplein in Vilvoorde en enkele haltes later had ze moeten afstappen. Sindsdien ontbrak echter elk spoor van haar. De vrouw leed aan een lichte vorm van dementie.

Dinsdag werd door haar twee dochters een grote zoekactie georganiseerd, met een trieste ontknoping. “De vrouw is jammer genoeg overleden teruggevonden”, bevestigt woordvoerster Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. “Ik heb er voor alle zekerheid een wetsdokter naartoe gestuurd om alle pistes uit te sluiten, maar we gaan er voorlopig niet van uit dat er geweld aan te pas is gekomen.”