Tom Van Asbroeck wil op het BK vruchten plukken van zijn hoogtetent: “Alle procentjes zijn belangrijk, dus ik moest wel volgen”

De naar Lede verhuisde Iddergemnaar Tom Van Asbroeck (33) kijkt reikhalzend uit naar het BK dat zondag in Izegem wordt betwist. In de herfst van zijn carrière schafte de klassieke kopman van Israel-Premier Tech zich in zijn twaalfde jaar als prof een hoogtetent aan en daar hoopt hij de vruchten van te plukken op het BK.

Van Asbroeck behoort niet tot het kransje favorieten, maar toch duimt hij stiekem voor een hoofdrol. “Als eenzaat sta ik uiteraard niet in een luxepositie. Alpecin-Deceuninck en Lotto-Dstny staan zelfs met twee teams aan de start en willen die numerieke meerderheid uiteraard uitbuiten. Een BK neemt gelukkig wel vaker een vreemde wending. Laten we dus maar duimen voor het scenario van vorig jaar, maar dan met een andere afloop. Toen leken we met een groep van tien op weg naar een spurt voor de bloemen. Jasper Philipsen kloppen was toen uiteraard wel niet evident, maar na een lange koers weet je toch maar nooit. Zondag starten Wout van Aert, Jasper Philipsen, Tim Merlier en Remco Evenepoel als favoriet, maar een verrassing valt nooit uit te sluiten. Preben Van Hecke flikte het toch ook al eens.”

“Het is wel jammer dat Herzele de tijdrit organiseert en niet het kampioenschap op de weg” Tom Van Asbroeck (Israel-Premier Tech)

Van Asbroeck stamt uit een vorige generatie, maar liet zich dit jaar toch verleiden tot de aanschaf van een hoogtetent. Het was wel even wennen voor de papa van drie kindjes, maar intussen ziet hij het nut van de marginal gains wel in. “De jonge generatie is vertrouwd met het gebruik van een hoogtetent en dus moest ik wel volgen omdat alle procentjes belangrijk zijn. Het betekende een financiële investering die intussen wel lijkt te renderen. Je moet wel tien uur per nacht in de hoogtetent verblijven met het oog op optimaal rendement en pas na een periode van vier weken kan je de vruchten ervan plukken. Een hele nacht lang blijft je lichaam werken onder invloed van de gesimuleerde hoogte. Na mijn eerste week kende ik wel een terugslag en had ik zelfs nood aan een middagdutje. De ploeg moedigde de aanschaf van een hoogtetent wel aan en zorgt zelf voor opvolging.”

Kemmelberg als scherprechter

Van Asbroeck trekt met een goed gevoel naar het BK dat een vleugje Gent-Wevelgem ademt, een klassieker waarin de Ledenaar al eens zesde finishte. “De Kemmelberg ligt wel ver van de eindstreep, maar hopelijk fungeert de klim als scherprechter om het peloton uit elkaar te ranselen. Het komt er dan uiteraard op aan om de slag te overleven in de voorwacht. In de Baloise Belgium Tour sleurde ik nog wel wat vermoeidheid mee na mijn verblijf in de hoogtetent, maar zondag moet ik top zijn. Hopelijk zit het ook eens wat mee. In Dwars door het Hageland had ik superbenen, maar een lekke band stak stokken in de wielen. Aan ervaring ontbreekt het me niet. Een koers lezen kan ik als geen ander, maar als eenzaat wordt het gokken. Slim rijden is de enige oplossing.”

Het BK tijdrijden in Herzele laat Van Asbroeck aan zich passeren. “Goh, tijdrijden was nooit mijn specialisten. Ik laat die discipline dan ook over aan de gepatenteerde hardrijders. Het is wel jammer dat Herzele de tijdrit organiseert en niet het kampioenschap op de weg. Herzele serveert een leuke omloop en daar zou ik thuisvoordeel genieten als streekrenner.”