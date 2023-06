Ploegmakker Wout Poels brengt al snikkend eerbetoon aan overleden Gino Mäder: “Dan lees je zijn laatste berichtje…”

Door een val in de Ronde van Zwitserland kwam de 26-jarige Zwitserse renner van Bahrain Victorious om het leven. De strijd om de nationale titel tijdrijden wordt verplaatst naar later dit jaar. “Cycling Unlimited heeft een pauze nodig na de fysiek en mentaal extreem zware dagen”, maakt de Zwitserse wielerbond bekend. “Daarnaast moeten de renners de tijd krijgen om te verwerken wat er is gebeurd.”

Intussen sprak ploegmakker Wout Poels in zijn podcast met Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) over het overlijden van Mäder. “Het kwam wel keihard binnen. Ik ben al even de dagen kwijt”, aldus de Nederlander. “De dag dat hij viel, was er al slecht nieuws. Na het bericht van de val druppelden er al berichten binnen dat hij was weggevoerd met de helikopter. In het hotel hoorde je dan dat het heel erg was en dan was het enkel nog hopen op het beste...”

Poels en Mäder waren al 2,5 jaar ploegmaats van elkaar. Ze lagen zelfs regelmatig op dezelfde kamer, ook dit seizoen nog. “We deden vaak koersen samen, zoals Parijs-Nice en de Vuelta. Ik heb hem ook echt zien groeien in de ploeg, hij zette echt heel grote stappen. Afgelopen winter is hij komen trainen in Monaco, met z’n vriendin en hondje erbij, en komen eten bij mij thuis. Het was een héél goeie en aardige kerel, er zat geen kwaad in. Dat dit zomaar in één keer uit je leven wordt gerukt, is echt bizar. Ik kan het nog steeds niet zo goed vatten, dat hij er niet meer is, dat het klaar is. Dat komt wel binnen. Vorige week appte hij me nog, om te vragen hoe het met mij ging. Dan kijk je die berichtjes terug en dan lees je z’n laatste van: Komt wel goed, hopelijk zie ik je snel op de koers. Normaal zou hij ook naar de Tour gaan en dan (slikt) zie je hem niet meer. Dit komt echt binnen.”

Wout Poels reed vorig jaar lang in de bolletjestrui in de Tour. — © REUTERS

Ellende

De betreurde Zwitser deed volgens Poels veel voor goeie doelen. Tijdens de Vuelta zou Mäder nog 5.000 euro ingezameld hebben voor het planten van nieuwe bomen. “Hij had het hart op de goeie plek zitten. Niet alleen op de fiets maar ook ernaast. Hij wilde van de wereld een betere plek maken. Ik heb er geen slecht woord voor over, altijd een glimlach die man. Ik had er een enorme klik mee, we keken vaak samen F1 ook. Dat heb je niet met iedereen binnen een ploeg, met Gino wel.”

De Nederlandse klimmer zat bij de bekendmaking van het overlijden op de fiets in de Ronde van Slovenië. “Onze ploegleiders wisten het eerder al, maar hebben niks gezegd. Gelukkig. Als ik zoiets op de fiets hoor, zou ik meteen stoppen. Wij reden de finale volle bak en een deel van het peloton miste nog bijna een bocht, waar nog half mij gelachen werd na de finish. Ik zag toen om de paar meter iemand van de ploeg staan om mij meteen naar de bus te leiden en dat was al vreemd. Ik stond er niet meteen bij stil, maar toen ik onze manager zag wist ik wel hoe laat het was. Dan breek je en stort je wereld even helemaal in. Ik zat gebroken op mijn stoel. Het waren enkele vervelende uren en een heel lange reis terug naar het hotel. Dan zit je in de ellende.”

© AP

Van Baarle vult aan dat hij de dagen nadien vaker nadacht tijdens een afdaling. “Het besef kwam dat het met één misser gewoon voorbij kan zijn”, aldus de ploegmakker van Wout van Aert. “En het hoeft niet eens je eigen fout te zijn. Tijdens trainingen rijden wij in open verkeer hé. Het kan allemaal in een seconde gebeuren, met alle gevolgen van dien.”

Bahrain Victorious stapte meteen uit de Ronde van Zwitserland. In Slovenië deed de ploeg door. “We kregen allemaal de keuze”, aldus Poels, die ploegmaat Matej Mohoric nog een rit zag winnen. “Maar ik vond het wel fijn om nog even met de jongens door te gaan, om te praten over de situatie… Als je thuiskomt, is het helemaal anders. Nu kon ik m’n ei kwijt. Plus, thuis zou ik waarschijnlijk trainen en dus op de fiets zitten. Oké, ik had het wel lastig toen met die minuut stilte. Dat was echt zwaar. Maar ik kon de knop omzetten, gelukkig. Je moet wel de focus houden. Hier thuis heb ik net een rondje gedaan en dan pieker je wel. Over de tijd dat Gino hier was. Dan ben je blij voor wat je zelf nog wel hebt. Je vergeet soms stil te staan bij de dingen als renner.”