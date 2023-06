Het ingesproken bericht van het NAC ‘Het militair domein is gesloten’ deed heel wat wenkbrauwen fronzen. — © Chris Nelis

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Wie dinsdag naar het Nieuw Administratief Centrum belde krijgt vanuit een antwoordapparaat te horen: ‘Het militair domein is gesloten’. “We zijn niet in staat van paraatheid”, lacht burgemeester Yzermans. “Het is een vergissing.”