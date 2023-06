Leto Keunen wil vrouwen helpen om zich ‘s nachts veiliger te voelen: “Zelfs maar één zaadje planten kan al helpen”

Een reddersstoel in de straat en nachtwinkels die dienen als ‘safe spaces’: Leto Keunen (22) bedacht een handvol artistieke toepassingen om de angst die ze als jonge vrouw ervaart in het duister van de stad in de aandacht te brengen.

Wanatoeprijs 2023 Voor het 18de jaar op rij reiken Het Belang van Limburg en Z33 de Wanatoeprijs uit: de award voor de beste kunststudent

Wat zou er gebeuren als mensen doelbewust mee kunnen waken over de veiligheid van anderen op donkere plaatsen in de stad? “Vanuit een reddersstoel bijvoorbeeld”, droomt Leto Keunen, die een zitje uit koper ontwierp dat aan elke lantaarnpaal op straat kan worden vastgemaakt. In haar afstudeerproject ‘A Fearless City’ benadert de studente productdesign aan Luca School of Arts in Genk gendergerelateerde angst in openbare ruimtes. “Net zoals veel andere vrouwen voel ik me ’s nachts onveilig in de stad”, zegt de Gentse. “Bepaalde plekken zoals de oever van waterwegen of smalle steegjes triggeren die angstgevoelens. In een eerste deel van mijn project organiseerde ik workshops met vrouwen waarin we op stadsplannetjes van textiel letterlijk in kaart brachten waar we ons onveilig voelden.”

© Frank Abbeloos

Als designactivist onderzocht Leto of de vele nachtwinkels in een stad als ‘urban safe space’ kunnen dienen. “Ik bracht er een hele nacht door op een zelf ontworpen tapijt met kwetsbare en transparante stukken, die letterlijk het ineengekrompen gevoel dat vrouwen soms ervaren symboliseren. Terwijl ik daar zat, nodigde ik mensen uit voor een gesprek over hun angsten. Ook het installeren van mijn stoel in de stad was voor mij een aanknopingspunt om gesprekken aan te gaan. Door een megafoon die bij het ontwerp hoort, klonken audiofragmenten met verhalen van vrouwen. Er waren mannen die mij vertelden dat ze eigenlijk nooit bij deze problematiek hadden stilgestaan. Sommigen reageerden zelfs geëmotioneerd. Als ik ook maar bij één iemand een zaadje kan planten om voortaan mee te waken over anderen, heb ik mijn doel bereikt.”

(lees verder onder de Instagram-post)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen