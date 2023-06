In heel wat gemeenten zetten ze dit weekend de zomer in met véél muziek, een drankje en een hapje. Zo kan je meezingen met Pommelien Thijs op Genk on Stage of met Jack Vamp & The Castle of Creep tijdens het Stadsmuzikantenfestival in Tongeren. Of dans je liever op de beats van Regi tijdens Zonhoven Trapt Door of 2 Fabiola in Bree?