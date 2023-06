Is er nog voldoende draagvlak voor de vijfde prik?. — © TV Limburg

De vijfde coronaprik in de herfst komt er sowieso, maar er is wel nood aan een nieuw vaccin.

Dat zegt biostatisticus aan de UHasselt, Geert Molenberghs. De pandemie is dan wel voorbij, maar het virus is niet weg. Het lijkt erop dat we moeten leren leven met het altijd evoluerende virus. Net zoals met de griep.(mt)