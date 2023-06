Slechts 5,3% van de Limburgse schoolverlaters is nog werkzoekend

Jongeren die de schoolbanken verlaten vinden meer dan ooit hun weg naar de arbeidsmarkt. Na een jaar is 5,3 procent van de Limburgse schoolverlaters in 2021 werkzoekend, dat blijkt uit het schoolverlatersrapport van VDAB.

Dat is het laagste percentage ooit en daar zit de krapte op de arbeidsmarkt voor iets tussen. De uitdaging is wel om jongeren te blijven motiveren om een diploma te behalen. Daarnaast scoort duaal leren goed. Vier procent van de jongeren die aan werkplekleren doet is na een jaar nog werkzoekend. Een Limburgs bedrijf dat graag leerlingen laat proeven van de arbeidsmarkt is FrieslandCampina in Lummen.(mt)