Tiental ngo’s voert actie in Wetstraat in kader van Wereldvluchtelingendag

Een dertigtal actievoerders van de organisaties is samengekomen aan de Wetstraat 16, de ambtswoning van premier Alexander De Croo (Open VLD). Elk hadden ze een T-shirt aan met een letter op. Die letters vormden samen de zin ‘Hors la Loi - Buiten de Wet’. Daarmee duiden de organisaties op de 2.100 asielzoekers die geen opvang krijgen, waarvoor de Belgische overheid veroordeeld is tot het betalen van dwangsommen. “Sinds oktober 2021 schendt België elke dag opnieuw het recht op opvang, met duizenden slachtoffers tot gevolg.”

Wereldvluchtelingendag is een internationale dag die in het leven is geroepen om vluchtelingen en asielzoekers jaarlijks opnieuw in de kijker te zetten. “Dit jaar hebben nog steeds 2.100 mensen recht op opvang”, zegt Eva Davidova, woordvoerder van Amnesty International. “Deze mensen moeten op straat of in verlaten panden overnachten. Ondertussen is de Belgische staat meer dan 7.000 keer veroordeeld voor het niet opvangen van mensen die daar recht op hebben”, aldus Davidova. Dit door de arbeidsrechtbank, de rechtbank van eerste aanleg en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. “De huidige situatie is ernstig, urgent en een schending van de mensenrechten.”

Voor de actievoerders schieten de door de federale regering besloten maatregelen tekort. Davidova stelt dat de Belgische regering wel degelijk de opvangcrisis onder controle kan krijgen. “Het gaat om een gebrek aan politieke wil.” De organisaties zien het activeren van de federale fase van het algemene nationale noodplan als één van de oplossingen, alsook het structureel tekort aan opvangplaatsen aanpakken. “Hierdoor blijft de crisis aanslepen. Wij verzetten ons tegen de normalisering van dit schandaal”.

2.100 seconden

De actie aan de Wetstraat 16 werd snel afgebroken door de politiediensten. De oorspronkelijke bedoeling van de actie was om 2.100 seconden aan de Wetstraat 16 te blijven staan, “een seconde voor elk van de mensen die geen opvang krijgen”, meent Davidova. Ook de straatnaamborden in de Wetstraat werden vervangen door ‘Buiten de Wetstraat’. De volgende organisaties namen deel aan de actie: 11 11 11, Amitié Sans Frontières, Amnesty International, BelRefugees, Bruxelles Laïque, CIRÉ, CNCD-11.11.11, Ligue des Droits Humains, PAC, mouvement écosocialiste, Dokters van de Wereld en Humanitaire hub.

De politie was bijna onmiddellijk ter plekke na de start van de actie en na een twintigtal minuten brak ze de actie vroegtijdig af. Gelijktijdig vond ook nog een andere actie plaats. Aan Kunst-Wet werden twee banners gehangen boven de tunnels, maar ook deze banners werden vroegtijdig weggehaald.