Van Tom Waes tot de cast van ‘F.C. De Kampioenen’: dit zijn de nieuwe gasten van ‘James de musical’

Alle registers open, klinkt het bij de makers van James de musical. Dat deden ze dit voorjaar al, met liveshows in de Lotto Arena, waar Metejoor al werd aangekondigd als een van de centrale gasten voor de volgende reeks. En ook daar mikken Cooke en co. hoog.

Naast Vlaanderens populairste zanger halen ze de populairste presentator/acteur (Tom Waes), actrice (Maaike Cafmeyer), dj (Regi) én ondernemer/multimiljonair (Mark Coucke) aan boord. Ze krijgen elk een op maat gemaakte musical over hun leven, net als onder anderen Philippe Geubels, Natalia, Gert Verhulst en Bart Peeters de voorbije jaren.

Na de families Pfaff en Planckaert nodigt Cooke ook deze keer een groep mensen uit in de show. Nu is dat de cast van F.C. De Kampioenen. Die loopt na het einde van de tv-reeks en films nog steeds volop in the picture, maar kan ook terugblikken om zware momenten, zoals de dood van Johny Voners aka. Xavier Waterslaeghers in 2020.

“Na twee seizoenen, een Gouden Roos van Montreux en de shows in de Lotto Arena ligt de lat erg hoog”, beseft James Cooke. “Dus ik ben blij met deze straffe gastenlijst. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor weer veel unieke tv-momenten.” Vorig jaar won Cooke dankzij het programma nog de prijs voor mediapersoonlijkheid van het jaar op de Kastaars. Het nieuwe seizoen van James de musical is in de winter te zien op Play4.

Fans die een opname willen bijwonen, kunnen vanaf dinsdag 20 juni om 14 uur een ticket kopen via goplay.be/tickets.

