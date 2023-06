Wielerclub organiseert al halve eeuw Kermis in Binderveld

Het voorbije weekend was het weer zover: kermis in Binderveld. Vermits de organisatie in handen is van een wielerclub, is het bijna logisch dat op vrijdag al meteen een eerste kermiskoers voor dorpelingen plaatsvond. Zaterdagavond stond dan weer in het teken van amusement. Na een spetterend optreden van de liveband Funky-D ging de dansvloer open. Een goed gevulde tent genoot van dans en muziek tot in de kleine uurtjes. Op zondag was het weer tijd om te koersen, en deze keer namen de nieuwelingen het tegen elkaar op. Aansluitend in de avond volgde een live-optreden van het duo Wherever. Andermaal een goed gevulde tent, en een nacht vol dans en muziek. “Het zonnige weer zat ons mee dit jaar. We zijn dus heel tevreden met de opkomst. Ook leuk dat de kleintjes heel het weekend gratis konden genieten van een springkasteel. We bedanken alle aanwezigen, en zeker ook alle sympathisanten voor hun vrijwillige hulp en inzet” zo klinkt het bij wielerclub ’t Vliegend Wiel. len