Fenia Proost één jaar na het winnen van de Wanatoeprijs: “Mode heeft mijn pad gekruist”

Een masterproef over het zichtbaar maken van mensen met een niet-zichtbare beperking? Faculteit psychologie, zou je denken. Nee hoor: Fenia Proost (24) studeerde er een jaar geleden mee af als productdesigner en won daarmee de Wanatoeprijs. “Soms vraag ik me af wat ik sindsdien heb gedaan.” Toch wat last van zelfonderschatting, blijkbaar.

Een jongen met CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) en een meisje met endometriose, een aandoening van het baarmoederslijmvlies. Dat waren de twee casestudies waarmee Fenia Proost – ze studeerde aan Luca School of Arts in Genk – de jury quasi met de vingers in de neus overtuigde. Voor de jongen maakte ze vier pakken op maat met kussentjes, waardoor hij in theorie overal en op eender welk moment kon gaan rusten. Voor het meisje ontwierp ze een soort warmwaterkruik die in haar schoot paste. “Ik wilde hun probleem visualiseren om mensen te empoweren die ermee geconfronteerd worden.”

“Ik kan me moeilijk indenken dat een AI-robot menselijke gevoelens heeft” Fenia Proost

Heb je er daarna nog iets mee gedaan?

“Zeker. Ik heb een aantal performances gegeven, onder meer tijdens een nocturne in Z33. Zeven vrouwen bewogen zich op het podium met een glazen warmwaterkruik tussen hun benen. Ondanks het repetitieve karakter reageerde het publiek enthousiast. Achteraf kreeg ik veel reacties, maar dat verbaasde me niet. Er zijn nog altijd te veel vrouwen die te lang met endometriose blijven rondlopen omdat ze denken dat het te maken heeft met onregelmatige maandstonden. Je kunt er onvruchtbaar door worden en er zelfs door sterven, maar er hangt nog steeds een taboe rond. Menstruatiepijn wordt als normaal beschouwd, daar klaag je niet over.”

Wat opviel tijdens de performance: de engelachtige kleding van de vrouwen.

“Zelf gemaakt. Ook het bloesje dat ik nu draag is een eigen ontwerp. Ik heb het geluk dat ik vrij handig ben. Op zeker ogenblik begon dat kledingverhaal te ontsporen. De mond-tot-mondreclame deed goed zijn werk, met het gevolg dat ik werd gevraagd om ook outfits voor theater te ontwerpen. Daarom volg ik nu een opleiding patroontekenen, zodat ik nog meer op maat kan werken. Dát is voor mij de grootste betekenis van de Wanatoeprijs. Door de performances na mijn studies is mode op mijn pad gekomen. Het leven wordt vaak bepaald door toevalligheden.”

© Boumediene Belbachir

Als productdesigner word je geacht dingen te ontwerpen. Is dat al gelukt?

“Met mijn jaargenoot Lars Marcoen ontwerp ik momenteel een steiger voor een andere dansbeleving op festivals of in discotheken. Meestal wordt er gedanst op een plat, vierkant vlak. Dat kan beter als je met niveauverschillen werkt, vandaar die steiger. Daarnaast heb ik met mijn vriend Berre Brans – hij is net als ik productdesigner – de branding gedaan voor het album Dawn/Dusk van de jonge Antwerpse songwriter Sam De Nef. De cover van de plaat, zijn kledij voor optredens, foto’s, noem maar op.”

Voor jouw pagina maakte je een beeld met artificiële intelligentie. Zie je AI niet als een bedreiging voor iedere vorm van creativiteit?

“Ik kan me moeilijk indenken dat een AI-robot menselijke gevoelens heeft. Ieder mens is zo’n complex en uniek wezen dat je zijn DNA volgens mij niet kan laten vertalen. Ik heb dat zelf ondervonden toen ik het beeld voor de Wanatoebijlage maakte. Ik vind het resultaat ronduit verbazend, maar ik heb wel voor de input moeten zorgen. Ik denk dat artificiële intelligentie vooral een handige communicatietool kan zijn.”

© Boumediene Belbachir

Heb je een jaar na je studies nog iets met Limburg?

“Ik ben afkomstig uit Schoten en woon in Etterbeek, maar ik heb een atelierruimte in Het Werkhuis in Genk tussen Shopping 1 en 2. Vroeger waren daar de Trioscoop en kledingzaak H&M gevestigd. Nu is het een werkplaats voor jonge kunstenaars. Daar ben ik heel blij mee omdat het een inspirerende plek is en omdat ik daar geregeld enkele ex-studiegenoten tegen het lijf loop.”

Fenia Proost over haar pagina: “Zeg nu zelf, dit is toch net echt?”

© Fenia Proost

Voor u op deze afbeelding begint te zoeken naar bekende koppen: alle vrouwen zijn volkomen fictief, ontsproten aan het geheugen van een AI-computer. “Ik wilde zien wat mogelijk is met artificiële intelligentie om mijn ideeën over vrouw-zijn te visualiseren en gaf een aantal begrippen als input. Female empowerment, holding object en diversity, bijvoorbeeld. Ik stopte er ook een aantal van mijn mode-ideeën in en was echt verrast door het resultaat. Zeg nu zelf, dit is toch net echt? Het zijn allemaal vrouwen van verschillende leeftijden en afkomst. Ik hoop dat ik daarmee kan aantonen dat iedere vrouw anders is en dat ze elkaar in die verscheidenheid kunnen steunen.”