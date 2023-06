E314 richting Lummen heel weekend afgesloten in Maasmechelen

Tussen vrijdagavond en maandagochtend krijgt het laatste deel van de E314 tussen het viaduct Boorsem en het Ecoduct Kikbeek een nieuwe asfaltlaag. Daardoor zal de snelweg een laatste weekend afgesloten worden richting Lummen, tussen het knooppunt Kerensheide in Nederland en het complex Genk-Oost. Het verkeer vanuit Nederland wordt omgeleid naar de grensovergangen in Maaseik en Lanaken.

Woensdag en donderdag krijgen de twee opritten richting Nederland in Maasmechelen ook een nieuwe asfaltlaag. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, gebeurt dat ’s nacht, tussen 22 uur en 7 uur. In de nacht van woensdag op donderdag wordt de oprit vanaf de Zuid-Willemsvaart geasfalteerd. Het verkeer kan dan via de oprit aan de Rijksweg de E314 nemen. In de nacht van donderdag op vrijdag is de oprit van de Rijksweg zelf aan de beurt, en kan het verkeer via de andere oprit rijden.

Op de E314 zelf wordt in de nacht van woensdag op donderdag ook gewerkt aan het wegdek rond het Ecoduct Kikbeek, in de richting van Nederland. Dat gebeurt tussen 22 en 6 uur. Tijdens de werken moet het verkeer over één rijstrook en geldt een snelheidsbeperking.