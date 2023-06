KRC Genk oefent in Nederland tegen PAOK Saloniki

Wouter Vrancken verzamelt zijn troepen op dinsdag 27 juni voor de eerste training. Vier dagen later, op zaterdag 1 juli, staat de eerste oefenwedstrijd op het programma. Racing speelt dan, op het veld van Eendracht Termien, om 16 uur tegen eerstenationaler KVK Tienen. Een week later, op zaterdag 8 juli, wordt achter gesloten deuren geoefend tegen OH Leuven.

Van maandag 10 juli tot zaterdag 15 juli trekt Genk op stage in het Nederlands-Limburgse Venray. Daar wordt op woensdag 12 juli geoefend tegen PAOK Saloniki, vorig seizoen vierde in de Griekse Super League. De stage wordt op zaterdag 15 juli afgesloten met een oefenwedstrijd tegen een nog te bepalen tegenstander.

Op woensdag 19 juli gaat de voorbereiding de laatste rechte lijn in met een wedstrijd in de Algarve tegen de Portugese topclub Sporting CP. Op zaterdag 22 juli volgt dan een galawedstrijd tegen een nog te bepalen tegenstander. Enkele dagen later moet blauw-wit al aan de bak in de tweede voorronde van de Champions League. De tegenstander, Panathinaikos of Servette Genève, wordt woensdag bekendgemaakt tijdens een loting in Nyon. Afhankelijk van het tijdstip van de heenwedstrijd wordt op zondag 23 juli nog een laatste oefenwedstrijd afgewerkt.