Sterrenchef zoekt goed alternatief voor appelmoes van HAK en Materne: “Dit is straf voor deze prijs”

Het A-merk te duur voor je portefeuille? Wij gaan op zoek naar Plan B. Tweesterrenchef Filip Claeys van De Jonkman in Brugge lepelde in negen potten appelmoes van huismerken. Daarna proefde hij ook van de twee A-merken Hak en Materne. De vraag van de dag: zijn er huismerken net zo lekker of zelfs beter dan de duurdere potten. Het antwoord: “Wie slim is, koopt die ene pot. Drie keer minder geld en net zo goed als het ene merk én zelfs beter dan dat andere.”