Franse bestuurder in levensgevaar na ongeval in Wervik

In Wervik vlak bij de Franse grens is dinsdagochtend een 30-jarige Fransman levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in de Kruisekestraat. Dat bevestigt de politie van Arro Ieper.

De man reed om iets over 5 uur ‘s morgens met zijn Peugeot in de richting van Wervik toen hij om een onduidelijke reden de controle over het stuur verloor en van de weg afweek. De wagen botste tegen een duiker, kantelde en kwam in de berm terecht. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Er werd een parketdeskundige aangesteld om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken.