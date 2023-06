Amerikaanse rapper Big Pokey sterft nadat hij achterovervalt tijdens optreden

De Amerikaanse rapper Big Pokey is gestorven nadat hij tijdens een optreden achterover is gevallen. Dat is op zijn Instagram bekendgemaakt. De Texaanse stad Houston rouwt om het verlies van de rapper.

Big Pokey, wiens echte naam Milton Powell is, trad zaterdag op in een bar in de Texaanse stad Beaumount voor de Amerikaanse feestdag Juneteenth, waarop de bevrijding van de Amerikaanse slaven herdacht wordt. Op video’s op sociale media is te zien dat hij de microfoon pakte en daarna achterover viel. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar op zondag is hij daar gestorven. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

Op zijn Instagram wordt de dood van Big Pokey gedeeld. “Met diepe bedroefheid delen wij het nieuws van de dood van onze geliefde Milton ‘Big Pokey’ Powell”, staat in de foto. “Hij was geliefd bij zijn familie, vrienden en trouwe fans. In de komende dagen zullen we informatie geven hoe je afscheid van hem kan nemen.”

(Lees verder onder de Instagrampost.)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De rapper was lid van de rapgroep Screwed Up Click uit de Texaanse stad Houston, waar veel om hem gerouwd wordt. De burgemeester van Houston, Sylvester Turner, biedt vrienden en familie van Big Pokey op Twitter zijn condoleances aan. “Hoewel velen hem rustig noemden, was zijn bijdrage om onze hiphopcultuur landelijk groot te maken enorm groot.”

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Screwed Up Click-lid Bun B betoonde eer aan Big Pokey. “Ik was hier niet klaar voor. Hij was een van de meest getalenteerde artiesten van de stad”, schrijft hij op Instagram. “Hij was een rustige, bescheiden man die eer en respect had. Het was makkelijk om van hem te houden en moeilijk om hem te haten. Als een gouden hart een persoon zou zijn, was hij dat.”