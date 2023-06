Dimitri Van den Bergh zet schouders onder dartstoernooi voor doodzieke Liam (1): “Ik krijg hier gewoon kippenvel van...”

Van den Bergh hoopt namelijk zo veel mogelijk mensen zich inschrijven voor ‘Darts4Liam’, een dartstoernooi ten voordele van de zieke Liam. Dat jongetje van amper 1 jaar oud kreeg onlangs te horen dat hij hersenstamkanker heeft.

“Spijtig genoeg heb ik mijn stukje taart in het ziekenhuis moeten opeten”, lezen we op de website van de organisatie. “Mama en papa zeggen dat dit komt omdat mijn lichaampje moet vechten tegen een stout monster genaamd ‘Hersenstamkanker’. Omdat zij mij elke dag steunen aan het front, hebben onze vrienden en familie het fonds ‘Go(a)Liam’ opgericht. Mijn mama zegt dat dit een moeilijk woord is voor ons spaarvarkentje. Want dat stout monster, haalt al onze centjes eruit. Als je wil, kan je mijn wapenkamer helpen vullen en mij beter leren kennen!”

In feestzaal Café Goorhof in Brecht vindt op 30 juli een dartstoernooi plaats en Van den Bergh (en zijn dartsschool DNE) hoopt dat veel mensen kleine Liam willen steunen door deel te nemen. Hij doneerde ook een shirt voor de veiling.

“Ik heb het nieuws vernomen in verband met Liam en ik zou het zelf verschrikkelijk vinden als dit zou gebeuren bij mijn eigen dochtertje”, zegt de Belgische topdarter in een video. “Ik hoop dat alles in orde komt en onze kleine man een sterk ventje zal zijn, om dit te overwinnen. Ik heb een shirt getekend, waarvan ik - met een beetje steun - jullie zal kunnen helpen. Ik krijg er kippenvel van gewoon door erover na te denken. Hopelijk komt er veel hulp en komen jullie er samen uit.”

Oproep

Collega-topdarter Brian Raman liet alvast weten dat hij aanwezig zal zijn. De Antwerpenaar zal een team vormen met Ronny Huybrechts, de oudere broer van Kim Huybrechts. Ook Evi Loyaerts - mevrouw Van den Bergh - zal erbij zijn, aan de zijde van schoonbroers Xanti en Viani.

“Het is begonnen met een vraag voor een shirt”, stelt de Limburgse. “Go(a)Liam heeft een veiling met ook truitjes van voetballers, zoals van Antwerp, waarvan de opbrengst volledig naar de ouders gaat. Maar we wilden dit niet zo laten, dus hebben we met de DNE dartsschool beslist om een toernooit te organiseren. Weet je, Oonah is 1,5 jaar nu dus dat komt wel binnen zo’n verhaal. Als ik zoiets aan de hand zou hebben, zou ik het enorm appreciëren als mensen willen helpen. Dus alle opbrengsten gaan naar Liam, om hem een duwtje in de rug te geven.”

Loyaerts hoopt op een grote opkomst op 30 juli, wanneer er ook meer dan darts zal zijn. Met een springkasteel, een tombola, een groot spaarvarken voor giften enzovoort. “In ons midden zijn er veel mensen die meewerken aan dit goed doel. We staan als één front achter Liam. Er is al genoeg kwaad in het leven, dus toon uw goed hart. Ik ga ook iets wegschenken, wat niet meer dan logisch is. Als iedereen hier zijn schouders mee onderzet, is dat alleen maar goed voor de toekomst. Voor Liam. Want die behandelingen kosten bakken geld.”

Kwaadaardige tumor

Op de website goaliam.be staan nog enkele evenementen voor kleine Liam, waaronder een BBQ, en meer uitleg over de situatie van de jongen.

“Het monster in mijn hoofd heeft een officiële naam: ATRT-tumor. ATRT staat voor Atypisch Teratoïde Rhabdoïde Tumor. Een hele mond vol, ik kan dat zelfs nog niet uitspreken, maar in grote mensentaal gaat het om een kwaadaardige hersentumor die de neiging heeft zich uit te zaaien en na de behandeling terug te komen. In België zijn er jaarlijks maar 20 kindjes die deze diagnose krijgen. Mama en papa zeggen altijd dat ik speciaal ben, maar dit moest nu ook weer niet! Gelukkig kennen ze mij zo goed, dat zij dit zeer snel hebben opgemerkt. De week voor mijn verjaardag deed mijn oortje heel erg pijn, eten hield ik niet meer binnen en ineens ging mijn oogje ook niet meer dicht.”

© goaliam.be

“De superdokters vertelden mama en papa dat er een appelsientje tegen mijn oor duwde, en dat die er zo snel mogelijk uit moest. Eerst hebben ze wel een buisje in mijn hoofdje geplaatst, zodat het fruitsap er al wat makkelijker uit kon om de druk weg te nemen. Twee dagen later was het dan zo ver, mijn allereerste verjaardag, maar ook mijn allereerste operatie. Die heeft uren geduurd en was heel gevaarlijk. Maar gelukkig is alles goed verlopen en bleef er alleen nog een stukje schil zitten op mijn hersenstam. De mensen in het ziekenhuis moesten daarna de appelsien analyseren. Die kon goedaardig of kwaadaardig zijn. Kwaadaardig wou zeggen dat ik aan (Hersenstam)kanker zou lijden. Spijtig genoeg was dat het verdict.”

“Even slikken. Ze hebben mij verteld dat het stukje schil terug kan beginnen groeien. Om dat te voorkomen, krijg ik hier speciale medicamentjes die ze chemo noemen. Dat gaat niet via een siroopje of een suppo, maar door een buisje dat in mijn hoofd en in mijn kloeke borst zit. Dit gaat spijtig genoeg maanden duren, waardoor ik meestal in het ziekenhuis zal moeten blijven slapen in plaats van in mijn bedje thuis.”