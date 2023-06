Belgian Cats bezoeken de Klaagmuur

Na de kwalificatie voor de kwartfinales op het EK in Tel Aviv brachten de Belgian Cats een bezoekje aan de Klaagmuur in Jeruzalem. Vandaag reist de selectie van bondscoach Rachid Méziane naar de Sloveense hoofdstad Ljubljana.

De dag na de derde overwinning op een rij in de groepsfase en versus Italië stond er in Tel Aviv en voor de Belgian Cats eerst een recuperatietraining op het programma. De maandagnamiddag en avond waren Emma Meesseman en haar ploegmaats vrij. De selectie bracht een bezoekje aan de Klaagmuur in Jeruzalem en de dag werd afgerond met een gezellig onderonsje en met een stukje pizza in Tel Aviv.

Vroeg dinsdagochtend is er de verplaatsing naar de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Naast de Cats stappen ook Spanje, Tsjechië en Montenegro op het vliegtuig richting Ljubljana. De Cats werken donderdag in de Sloveense hoofdstad de kwartfinale af tegen de winnaar van het duel Servië-Groot-Brittanië. Die partij staat pas om 21 uur vanavond op de affiche. De ganse selectie is na een drie op drie in de groepsfase fit en dus klaar om het vervolg van het EK af te werken. De Belgian Cats hopen deze week voor de derde keer een medaille te kunnen veroveren. Naast eremetaal staat er ook een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi op het spel. De topvijf, of de eerste zes als gastland Frankrijk in de topvijf eindigt, zijn geplaatst voor het kwalificatietoernooi dat in februari 2024 wordt betwist.