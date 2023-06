Jenny Balabkina pakt tweemaal goud op BK Masters

Zo ook de Peltse Jenny (Evgenia) Balabkina, die er uitkwam voor AV Toekomst. In de voorbereiding op het EK, later dit jaar in Pescara (Italië) stond Jenny gebrand om haar titel te verdedigen op de 100m én om het op de 200m nog beter te doen dan de zilveren plak van vorig jaar. De atlete slaagde in beide doelen. Ze won de 100m in een tijd van 13'12'' seconden. De 200m werkte ze af in 27'45''. Goede tijden met meer dan 2 meter tegenwind en +30°C. Daarmee zit de Peltse helemaal op schema voor het EK in september.