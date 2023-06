Als je lief aan de andere kant van de wereld woont: Bo en Bastiaan reisden half miljoen kilometer om bij elkaar te zijn

LEES OOK. Pas getrouwd: Bastiaan en Bo in Hasselt

Eind 2018, Bali. De Hasseltse Bastiaan de Jong (29) is er op vakantie, de Chinese Bo Wen (30) is op het eiland voor het huwelijksfeest van een vriend. “In een plaatselijke bar zijn we aan de praat geraakt”, vertelt Bastiaan. “Meteen hebben we onze Instagram uitgewisseld. Niet omdat we verliefd waren, maar wel omdat we een leuke babbel hadden. Het is dan bij die ene korte ontmoeting gebleven, maar we bleven wel contact houden via sociale media.”

“Ik vond Bo vooral interessant omdat ze zoveel gereisd had”, vertelt Bastiaan. “Ze had stempels van maar liefst 60 landen op haar reispaspoort staan. Zelf had ik ook altijd al de reismicrobe. Tijdens onze gesprekken over reizen zei ik om de haverklap ‘dat wil ik graag zien’, telkens bleek dat Bo daar al geweest was. Op een bepaald moment zei ze: ‘Als je in China bent, laat dan maar iets weten.’ Daar bedoelde ze niks speciaals mee, Chinezen zijn gewoon heel verwelkomend. Maar ik heb dat geïnterpreteerd als ‘kom maar af, ik verwacht je’. En dus ben ik in februari 2019, vier maanden na onze eerste ontmoeting, naar Shanghai gereisd.”

Enkele weken geleden stapten Bastiaan en Bo in het huwelijksbootje in Hasselt. — © raru

Stikjaloers

“Ik vond Bo leuk, maar verliefd was ik niet”, gaat Bastiaan verder. “Zij was een local die de taal sprak en me in China een gratis plek gaf om te verblijven. Ik dacht vooral dat het een leuke vakantie zou worden. En wie weet wel iets meer. Dat werd het ook. Op een avond gingen we iets drinken in een plaatselijke bar. Daar waren wat jongens die nogal veel interesse hadden in Bo. Ik werd opeens stikjaloers. Dat was voor mij een teken dat er meer was.”

“Voor mij was er toen nog niet echt een klik”, lacht Bo. “Maar toen Bastiaan terug in België was, miste ik hem heel erg. In maart had ik enkele weken vakantie. Toen ben ik voor het eerst naar België gekomen. Samen met Bastiaan trok ik toen door België, Nederland en Parijs.”

Vanaf dan hadden de twee het reizen te pakken: in mei trok Bastiaan naar Singapore, in juli gingen de tortelduifjes naar Boedapest en Bratislava, in september ging het twee weken naar Thailand, in november vloog Bastiaan vier dagen naar Singapore en met de kerst kwam Bo naar Hasselt. In maart 2020 was Bastiaan alweer in Singapore te vinden.

© rr

851 dagen zonder elkaar

Maar in maart 2020 ging de wereld ook in lockdown. “Voor mijn vertrek naar België heb ik Bo nog ten huwelijk gevraagd”, vertelt Bastiaan. “Ik zei haar: ik weet niet wanneer we elkaar opnieuw zien en wat er in de wereld gaat gebeuren, maar ik weet dat ik van je hou en altijd bij je wil blijven.” Daarna volgde een zware tijd voor het koppel. “851 dagen hebben we elkaar niet kunnen zien”, zegt Bastiaan. “Gelukkig werd Bo in juli 2022 door haar werkgever Amazon overgeplaatst van Singapore naar het Duitse München. Vanaf toen konden we elkaar weer elke maand bezoeken. Nu Bo het grootste deel van haar werk van achter de laptop kan doen, wonen we samen in Hasselt. Ik heb eens uitgerekend hoeveel kilometers we in die vier jaar gereisd hebben om elkaar te zien. Dat zal op zo’n 500.000 kilometer uitkomen.”

Als dat geen ware liefde is.

