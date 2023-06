Zij zitten aan boord van de vermiste duikboot

De duikboot die zondag de oceaan in dook op zoek naar het wrak van de Titanic in de Atlantische Oceaan, is nog steeds vermist. Drie van de vijf opvarenden zijn ondertussen bekend. Over de twee anderen bestaat een sterk vermoeden. Dit zijn ze.

Hamish Harding (59)

Harding is een Britse miljonair en ervaren avonturier die momenteel in de Verenigde Arabische Emiraten woont. Hij verdiende zijn strepen als eigenaar van Action Aviation, een bedrijf dat vliegtuigen koopt en verkoopt. Na eerdere expedities naar de ruimte en het diepste punt van de Marianentrog wilde hij deze week een nieuw avontuur van zijn checklist schrappen: een duik naar het wrak van de Titanic.

Enkele dagen geleden liet hij op Facebook nog weten hoe verheugd hij was dat hij aan de expeditie kon deelnemen. “Gezien de strenge winter in Newfoundland wordt deze missie waarschijnlijk de enige bemande expeditie naar de Titanic dit jaar”, klonk het trots. Gisteren bevestigde zijn stiefzoon dat Harding vermist is. Hij vraagt iedereen om voor hem te bidden.

Hamish Harding — © AP

Shahzada (49) en Suleman Dawood (19)

Shahzada Dawood — © Engro Corporation

De andere twee bevestigde passagiers zijn de Brits-Pakistaanse zakenman Shahzada Dawood en zijn 19-jarige zoon Suleman. Shahzada Dawood is management consultant en vice-voorzitter van het familiebedrijf Dawood Group. De 49-jarige zakenman zou een van de rijkste mensen van Pakistan zijn en bracht zijn 19-jarige zoon mee naar wat het avontuur van hun leven moest zijn.

Hun verdwijning werd geconfirmeerd in een statement van de familie. We zijn erg dankbaar voor de bezorgdheid van onze collega’s en vrienden en willen iedereen vragen om te bidden voor hun veiligheid en tegelijkertijd de familie privacy te gunnen”, valt er te lezen.

Paul-Henri Nargeolet (73)

De Fransman Paul-Henri Nargeolet is vermoedelijk aan boord als bestuurder van de onderzeeër. Dat kon nog niet bevestigd worden, maar in de Facebook-post die Harding enkele dagen geleden schreef, wordt Nargeolet uitdrukkelijk vernoemd als één van zijn medereizigers. Nargeolet is een ervaren expeditie-leider die al meerdere missies naar de Titanic in goede banen heeft geleid. Hij is ook hoofd van het onderwateronderzoek bij E/M Group.

Pierre-Henry Nargeolet — © AFP

Stockton Rush (61)

De laatste passagier is Stockton Rush, althans dat berichten verschillende Britse media. Rush is de CEO en oprichter van OceanGate Expeditions. Hij vertelde vorig jaar nog in een podcast met CBS News dat de trip naar de Titanic niet zonder risico is. “Weet je, er zijn grenzen. Op een zeker moment is veiligheid pure verspilling. Als je alleen maar veilig wil zijn, kom je ’s morgens niet uit bed en stap je niet in je wagen. Op een zeker moment moet je wat risico’s nemen. Het is echt een afweging van risico en beloning.”