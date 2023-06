Op de sociale netwerksite Tiktok duiken steeds meer filmpjes op van mensen die hun buik tonen op verschillende momenten van de dag, want veel buikjes veranderen (lees: worden boller) na het eten of drinken. Zo lijkt een platte buik alleen maar te bestaan voor het ontbijt. Hoe komt het dat die welving daar toeneemt? En kun je er iets aan doen? Gastro-enterologen zijn het eens: “Erg is het niet. Erg vervelend wel.”