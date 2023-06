Onbegrip nadat dubbele opritten in hele straat ‘gehalveerd’ worden: “Meer groen? Ik zie alleen meer onkruid”

Gent

Gentenaars met een dubbele oprit controleren beter eens of die wel volledig vergund is. Zo niet is de kans reëel dat arbeiders van de Stad de helft komen uitbreken. Volgens bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen) een kwestie van veiligheid en handigheid, maar in de Albrecht Dürerlaan kunnen de bewoners er niet mee lachen. Daar werden de dubbele opritten inmiddels ‘gehalveerd’. “Meer groen? Ik zie alleen meer onkruid.”